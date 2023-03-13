Вачигова Марфа Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вачиговъ Василий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Вачиговъ Василий
Отец ребёнка: Вачиговъ Василий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Вачиговъ Сергей
Отец ребёнка: Вачиговъ Василий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Вачиговъ Еремей
Отец ребёнка: Вачиговъ Василий