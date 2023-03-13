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Вачигова Марфа Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вачиговъ Василий

Рождение ребёнка
1752

Сын: Вачиговъ Василий

Отец ребёнка: Вачиговъ Василий

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вачиговъ Сергей

Отец ребёнка: Вачиговъ Василий

Рождение ребёнка
1771

Сын: Вачиговъ Еремей

Отец ребёнка: Вачиговъ Василий

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