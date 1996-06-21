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Оболенская (Лермонтова) Анна Николаевна

Место рождения

г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

03.04.1925

Дата смерти

21.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1925

Отец: Лермонтов Николай Геннадьевич

Мать: Лермонтова Наталья Александровна

г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
1956

Муж: Оболенский Всеволод Михайлович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Оболенская Барбара Всеволодовна

Отец ребёнка: Оболенский Всеволод Михайлович

Рождение ребёнка
27.08.1963

Сын: Оболенский Михаил Всеволодович

Отец ребёнка: Оболенский Всеволод Михайлович

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
21.06.1996
г. Брюссель, Королевство Бельгия