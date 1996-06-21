Оболенская (Лермонтова) Анна Николаевна
Место рожденияг. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения03.04.1925
Дата смерти21.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1925
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Оболенская Барбара Всеволодовна
Отец ребёнка: Оболенский Всеволод Михайлович
Рождение ребёнка
27.08.1963
Сын: Оболенский Михаил Всеволодович
Отец ребёнка: Оболенский Всеволод Михайлович
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
21.06.1996
г. Брюссель, Королевство Бельгия