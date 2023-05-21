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Оболенская Барбара (Варвара) Всеволодовна
Оболенская Барбара (Варвара) Всеволодовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Оболенский Всеволод Михайлович
1914 г.р.
Мать
Оболенская (Лермонтова) Анна Николаевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Оболенский Всеволод Михайлович
Мать:
Оболенская Анна Николаевна
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