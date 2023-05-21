Оболенская Барбара (Варвара) Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская Барбара (Варвара) Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Оболенский Всеволод Михайлович

Мать: Оболенская Анна Николаевна

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