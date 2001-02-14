Оболенский Всеволод Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.02.1914
Дата смерти14.02.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Оболенская Барбара Всеволодовна
Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
27.08.1963
Сын: Оболенский Михаил Всеволодович
Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
14.02.2001
Москва, город федерального значения Москва