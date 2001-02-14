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Оболенский Всеволод Михайлович

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Место рождения

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.02.1914

Дата смерти

14.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1956

Жена: Оболенская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Оболенская Барбара Всеволодовна

Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
27.08.1963

Сын: Оболенский Михаил Всеволодович

Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
14.02.2001
Москва, город федерального значения Москва
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