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Оболенский Михаил Всеволодович

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

Дата рождения

27.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Бракосочетание
05.09.1992

Жена: Оболенская Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1993

Сын: Оболенский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Оболенская Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1996

Дочь: Оболенская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Оболенская Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.2000

Сын: Оболенский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Оболенская Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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