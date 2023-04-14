Оболенский Михаил Всеволодович
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Дата рождения27.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Бракосочетание
05.09.1992
Рождение ребёнка
19.08.1993
Сын: Оболенский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Оболенская Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1996
Дочь: Оболенская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Оболенская Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.2000
Сын: Оболенский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Оболенская Татьяна Николаевна