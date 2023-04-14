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Оболенская Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1959

Отец: Оболенский Николай Владимирович

Мать: Оболенская Нина Ильинична

Бракосочетание
05.09.1992

Муж: Оболенский Михаил Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1993

Сын: Оболенский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1996

Дочь: Оболенская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.2000

Сын: Оболенский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
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