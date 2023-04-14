Оболенская Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1959
Бракосочетание
05.09.1992
Рождение ребёнка
19.08.1993
Сын: Оболенский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Всеволодович
Рождение ребёнка
27.05.1996
Дочь: Оболенская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Всеволодович
Рождение ребёнка
08.02.2000
Сын: Оболенский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Всеволодович