Оболенский Николай Владимирович 20.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Николай Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.07.1927, Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд

умер 22.03.2009, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Оболенская (Гудович) Варвара Александровна1900 г.р.
Отец
Оболенский Владимир Васильевич17.09.1890 г.р.
Супруги
Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична01.01.1926 г.р.
Дети
Оболенский Андрей Николаевич26.04.1957 г.р.
Оболенская Татьяна Николаевна?.12.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927

Отец: Оболенский Владимир Васильевич

Мать: Оболенская (Гудович) Варвара Александровна

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд

Бракосочетание
1955

Жена: Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична

Рождение ребёнка
26.04.1957

Сын: Оболенский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.12.1959

Дочь: Оболенская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична

Рождение ребёнка
28.01.1966

Сын: Оболенский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
22.03.2009
Москва, город федерального значения Москва

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