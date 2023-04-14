Оболенский Николай Владимирович
мужской, родился 20.07.1927, Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
умер 22.03.2009, Москва, город федерального значения Москва
МатьОболенская (Гудович) Варвара Александровна1900 г.р.
ОтецОболенский Владимир Васильевич17.09.1890 г.р.
Супруги
Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична01.01.1926 г.р.
Дети
Оболенский Андрей Николаевич26.04.1957 г.р.
Оболенская Татьяна Николаевна?.12.1959 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927
Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
26.04.1957
Сын: Оболенский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична
Рождение ребёнка
?.12.1959
Дочь: Оболенская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична
Рождение ребёнка
28.01.1966
Сын: Оболенский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична
Смерть
22.03.2009