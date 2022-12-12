село Царицыно, село Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Царицыно

Царицынская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
396Царицыно (Черная Грязь), с. каз.при пруде Шепиловском.171233107123Церковь православная 1. Дворец. Волостное правление. Больница. Казармы дворцовой роты.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Царицынская волость
153. Царицыно (Черная Грязь), село бывшее удельное, дворов 33, жителей 219, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, 5 лавок, 2 сапожн. зав Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Царицынская волость
Село Царицыно 14155Волостное правление, квартира Пристава 5 стана Московского уезда, квартира урядника, земское училище, церковно-приходское попечительство, безплатная амбулатория, Кредитно Показать все
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