Царицыно
Царицынская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
396Царицыно (Черная Грязь), с. каз.при пруде Шепиловском.171233107123Церковь православная 1. Дворец. Волостное правление. Больница. Казармы дворцовой роты.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
153. Царицыно (Черная Грязь), село бывшее удельное, дворов 33, жителей 219, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, 5 лавок, 2 сапожн. зав Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Царицыно 14—155Волостное правление, квартира Пристава 5 стана Московского уезда, квартира урядника, земское училище, церковно-приходское попечительство, безплатная амбулатория, Кредитно Показать все