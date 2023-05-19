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Оболенский Андрей Николаевич
Оболенский Андрей Николаевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
26.04.1957
Пол
Мужской
Отец
Оболенский Николай Владимирович
1927 г.р.
Мать
Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1957
Отец:
Оболенский Николай Владимирович
Мать:
Оболенская Нина Ильинична
Москва
, город федерального значения Москва
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