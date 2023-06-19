Лермонтов Николай Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1901
Дата смерти09.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1901
Рождение ребёнка
03.04.1925
Дочь: Оболенская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лермонтова Наталья Александровна
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.09.1927
Сын: Лермонтов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лермонтова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
19.04.1929
Сын: Лермонтов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Лермонтова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1965