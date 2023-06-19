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Лермонтов Николай Геннадьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.06.1901

Дата смерти

09.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1901

Отец: Лермонтов Геннадий Геннадьевич

Мать: Лермонтова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.04.1925

Дочь: Оболенская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лермонтова Наталья Александровна

г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.09.1927

Сын: Лермонтов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лермонтова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Лермонтов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Лермонтова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лермонтова Наталья Александровна

Смерть
09.10.1965