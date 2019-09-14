Лермонтова (Сабурова) Наталья Александровна
женский, родилась 14.09.1903
умерла 29.09.1994
Супруги
Лермонтов Николай Геннадьевич09.06.1901 г.р.
Дети
Оболенская (Лермонтова) Анна Николаевна03.04.1925 г.р.
Лермонтов Александр Николаевич07.09.1927 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1925
Дочь: Оболенская (Лермонтова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.09.1927
Сын: Лермонтов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.04.1929
Сын: Лермонтов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич
Смерть
29.09.1994