Лермонтова (Сабурова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лермонтова (Сабурова) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1903

Дата смерти

29.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1925

Дочь: Оболенская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич

г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.09.1927

Сын: Лермонтов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Лермонтов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лермонтов Николай Геннадьевич

Смерть
29.09.1994