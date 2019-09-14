Лермонтова (Сабурова) Наталья Александровна 14.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Лермонтова (Сабурова) Наталья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.09.1903

умерла 29.09.1994

Супруги
Лермонтов Николай Геннадьевич09.06.1901 г.р.
Дети
Оболенская (Лермонтова) Анна Николаевна03.04.1925 г.р.
Лермонтов Александр Николаевич07.09.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лермонтов Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
03.04.1925

Дочь: Оболенская (Лермонтова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич

г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
07.09.1927

Сын: Лермонтов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Лермонтов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич

Смерть
29.09.1994

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