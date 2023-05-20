Лермонтова (Сабурова) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1903
Дата смерти29.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1925
Дочь: Оболенская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
07.09.1927
Сын: Лермонтов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.04.1929
Сын: Лермонтов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Лермонтов Николай Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1994