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Киричук Никита Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

05.05.1921

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Киричук Александр

Мать: Киричук Агата

Рождение ребёнка
01.02.1900

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Киричук Владимир Никитович

Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
До 1904

Жена: Киричук Акулина Васильева

Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1909

Дочь: Варвара Никитична

Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1913

Сын: Киричук Иван Никитович

Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
В документе указано: Котельна Надгородская, д., Брест-Литовский р-н, Брест-Литовская обл.
Смерть
05.05.1921
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
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