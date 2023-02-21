Киричук Никита Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти05.05.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Киричук Александр
Мать: Киричук Агата
Рождение ребёнка
01.02.1900
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Киричук Владимир Никитович
Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева
Рождение ребёнка
04.12.1909
Дочь: Варвара Никитична
Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева
Рождение ребёнка
18.09.1913
Мать ребёнка: Киричук Акулина Васильева
В документе указано: Котельна Надгородская, д., Брест-Литовский р-н, Брест-Литовская обл.
Смерть
05.05.1921
Тысяча девятьсот двадцать первого года 5 мая умер от катара (katar) желудка | | Причина смерти: катар желудка | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Po... Показать все
Похороны
06.05.1921
6 мая был погребен житель деревни Котельни-Подгородской Никита, сын Александра Киричук лет 50. Погребение совершил Протоиерей Стефан Жуковский, а также псаломщик М. Мицевич на кладбище при Волынском П... Показать все