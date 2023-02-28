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(Киричук) Анна Никитична

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

01.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900

Отец: Киричук Никита Александров

Мать: Киричук Акулина Васильева

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крещение
02.02.1900
Гершоновичи, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крещение совершил священник Павел Ситкевич. Псаломщик Владимир Веселовьин
Место жительства
1923
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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