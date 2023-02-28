(Киричук) Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения01.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900
Крещение
02.02.1900
Гершоновичи, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крещение совершил священник Павел Ситкевич. Псаломщик Владимир Веселовьин
Место жительства
1923
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
Неизвестно