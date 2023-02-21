Киричук Агата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиричук Агата

Киричук Агата

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Киричук Никита Александров

Отец ребёнка: Киричук Александр

Рождение ребёнка
1880

Сын: Киричук Осип Александрович

Отец ребёнка: Киричук Александр

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close