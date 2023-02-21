Киричук Агата
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Киричук Никита Александров
Отец ребёнка: Киричук Александр
Рождение ребёнка
1880
Сын: Киричук Осип Александрович
Отец ребёнка: Киричук Александр
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
Неизвестно