Киричук Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Киричук Никита Александров
Мать ребёнка: Киричук Агата
Рождение ребёнка
1880
Сын: Киричук Осип Александрович
Мать ребёнка: Киричук Агата
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
Неизвестно