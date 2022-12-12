Киричук Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Киричук Никита Александров

Мать ребёнка: Киричук Агата

Рождение ребёнка
1880

Сын: Киричук Осип Александрович

Мать ребёнка: Киричук Агата

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
Неизвестно
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