Киричук Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения18.09.1913
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1913
В документе указано: Котельна Надгородская, д., Брест-Литовский р-н, Брест-Литовская обл.
Крещение
26.09.1913
Гершоновичи, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крещение в Гершоновичской церкви совершил священник Павел Ситкевич Псаломщик Петр Карский | Крестные родители: Крестьяне: деревни Гершоновичи Терентий Стефанов Трисюк Деревни Гузней Валентина Васильев... Показать все
Бракосочетание
После 1934
Жена: Киричук Мария Трофимовна
Призыв на военную службу
1934
Брест, Брестская область
Призыв на службу в польскую армию, служил конюхом в артилерийском полку в Брестской крепости | Brześć nad Bugiem, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Брест-над-Бугом, Брестский-над-Бугом п... Показать все
Рождение ребёнка
После 1936
Мать ребёнка: Киричук Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
16.06.1938
Мать ребёнка: Киричук Мария Трофимовна
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Демобилизация
20.04.1945
Казанский военно-пересыльный пункт
Работа или профессия
20.04.1945
ветеринар
Арест
11.02.1946
Приговорен, Обвинение: 58, п. 2, 58, п. 10 ч.2, 58, п. 11. Приговор: Дело направлено на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР. Реабилитирован по Закону РФ от 18.10.1991 | Обвинение: 58, п. 2, 58, п... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Москва, город федерального значения Москва
Орден Отечественной войны II степени
Похороны
1998
Смерть
1998