Киричук (Рудко) Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук (Рудко) Акулина Васильева

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

15.05.1870

Дата смерти

До 1970

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1870

Отец: Рудко Василий

Мать: Рудко Аксения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
по другим данным 15.05.1873
Рождение ребёнка
01.02.1900

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Киричук Никита Александров

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Киричук Владимир Никитович

Отец ребёнка: Киричук Никита Александров

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
До 1904

Муж: Киричук Никита Александров

Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Киричук Никита Александров

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1909

Дочь: Варвара Никитична

Отец ребёнка: Киричук Никита Александров

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1913

Сын: Киричук Иван Никитович

Отец ребёнка: Киричук Никита Александров

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
В документе указано: Котельна Надгородская, д., Брест-Литовский р-н, Брест-Литовская обл.
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
20.10.1920
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Место жительства
1925
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Крестьянка. Владела ¾ земли, на 30.06.1937 – 1 конь и 1 свинья
Место жительства
1928
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
До 1970
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