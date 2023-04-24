Киричук (Рудко) Акулина Васильева
Место рождения
Дата рождения15.05.1870
Дата смертиДо 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1870
Отец: Рудко Василий
Мать: Рудко Аксения
по другим данным 15.05.1873
Рождение ребёнка
01.02.1900
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Киричук Никита Александров
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Киричук Владимир Никитович
Отец ребёнка: Киричук Никита Александров
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Киричук Никита Александров
Рождение ребёнка
04.12.1909
Дочь: Варвара Никитична
Отец ребёнка: Киричук Никита Александров
Рождение ребёнка
18.09.1913
Отец ребёнка: Киричук Никита Александров
В документе указано: Котельна Надгородская, д., Брест-Литовский р-н, Брест-Литовская обл.
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
20.10.1920
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Место жительства
1925
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Работа или профессия
1925
Крестьянка. Владела ¾ земли, на 30.06.1937 – 1 конь и 1 свинья
Место жительства
1928
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
До 1970