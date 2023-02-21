Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиДо 1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Алексей Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Лукьяновна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Параскева Лукьяновна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Михайловна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Параскева Михайловна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Параскева Лукьяновна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Акилина Алексеевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Акилина Алексеевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Лукьяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1760