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Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

До 1760

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Алексей Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Лукьяновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Михайловна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Параскева Лукьяновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Михайловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Параскева Михайловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Параскева Лукьяновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Акилина Алексеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Акилина Алексеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1760
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