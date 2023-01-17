Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Григорий Алексеевич
Мать: Параскева Михайловна
Бракосочетание
24.02.1751
Жена: Варвара Васильевна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ефим Яковлевич
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно