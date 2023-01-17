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Яков Григорьевич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Григорий Алексеевич

Мать: Параскева Михайловна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.02.1751

Жена: Варвара Васильевна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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