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Анна Яковлевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1731 г.р.

Муж

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Яков Григорьевич

Мать: Варвара Васильевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1778

Муж: Степан Прокопьевич

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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