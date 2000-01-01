Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Между 1756 и 1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1756 и 1759
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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