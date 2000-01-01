Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиМежду 1756 и 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1756 и 1759
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя