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Фекла Григорьевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1710 г.р.

Муж

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
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Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Григорий Алексеевич

Мать: Акилина Алексеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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