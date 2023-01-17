Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Григорьевич

Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1735

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1707 г.р.

Жена

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Григорий Алексеевич

Мать: Параскева Михайловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1769
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close