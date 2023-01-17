Параскева Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно