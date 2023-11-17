Романишин Петр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Роман Павлович
Мать: Макрина Давыдова
Бракосочетание
1857
Жена: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Евфимия Тихонова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Евфимия Тихонова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Романишин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Евфимия Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Тихонова
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно