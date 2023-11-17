Романишин Петр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманишин Петр Романович

Романишин Петр Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Роман Павлович

Мать: Макрина Давыдова

Бракосочетание
1857

Жена: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Романишин Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Евфимия Тихонова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Евфимия Тихонова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Романишин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Евфимия Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Тихонова

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close