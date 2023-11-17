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Роман Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Павел Иванович

Мать: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова

Бракосочетание
1821

Жена: Макрина Давыдова

ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
ОБА 1БРАКОМ
Рождение ребёнка
1825

Сын: Михаил Романович

Мать ребёнка: Макрина Давыдова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Романович

Мать ребёнка: Макрина Давыдова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Михей Романович

Мать ребёнка: Макрина Давыдова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Романишин Петр Романович

Мать ребёнка: Макрина Давыдова

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
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