Роман Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
1821
Жена: Макрина Давыдова
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
ОБА 1БРАКОМ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Михаил Романович
Мать ребёнка: Макрина Давыдова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Романович
Мать ребёнка: Макрина Давыдова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Михей Романович
Мать ребёнка: Макрина Давыдова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Макрина Давыдова
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно