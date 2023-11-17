Макрина Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрина Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Муж: Роман Павлович

ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
ОБА 1БРАКОМ
Рождение ребёнка
1825

Сын: Михаил Романович

Отец ребёнка: Роман Павлович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Романович

Отец ребёнка: Роман Павлович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Михей Романович

Отец ребёнка: Роман Павлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Романишин Петр Романович

Отец ребёнка: Роман Павлович

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
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