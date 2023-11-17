Макрина Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1821
Муж: Роман Павлович
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
ОБА 1БРАКОМ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Михаил Романович
Отец ребёнка: Роман Павлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Романович
Отец ребёнка: Роман Павлович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Михей Романович
Отец ребёнка: Роман Павлович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Роман Павлович
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно