Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1796
Муж: Павел Иванович
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
ПОЛУТОРНЫЙ БРАК
Рождение ребёнка
1798
Сын: Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Роман Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Емельян И Матвей Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ипатий Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ЗАБАБУРЫ
Смерть
Неизвестно