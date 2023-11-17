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Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иван Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
1784

Жена: Фекла Ивановна

ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Рождение ребёнка
1789

Сын: Мина Павлович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Степан Павлович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Бракосочетание
1796

Жена: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова

ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
ПОЛУТОРНЫЙ БРАК
Рождение ребёнка
1798

Сын: Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Роман Павлович

Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Емельян И Матвей Павлович

Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ипатий Павлович

Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
1811
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