Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иван Семенов
Бракосочетание
1784
Жена: Фекла Ивановна
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мина Павлович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Степан Павлович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Бракосочетание
1796
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
ПОЛУТОРНЫЙ БРАК
Рождение ребёнка
1798
Сын: Гавриил Павлович
Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Роман Павлович
Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Емельян И Матвей Павлович
Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ипатий Павлович
Мать ребёнка: Елена Евдокимова\\Захарова\\Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
1811