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Романишин Иоанн Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Романишин Петр Романович

Мать: Евфимия Тихонова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Романишин Даниил Иванович

Мать ребёнка: Евгения Васильева

Рождение ребёнка
1910

Сын: Романишин Иван Иванович

Мать ребёнка: Евгения Васильева

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Васильева

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Васильева

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
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