Романишин Иоанн Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Романишин Петр Романович
Мать: Евфимия Тихонова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Романишин Даниил Иванович
Мать ребёнка: Евгения Васильева
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Евгения Васильева
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Васильева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Васильева
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно