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Евфимия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Романишин Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Романишин Петр Романович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Романишин Петр Романович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Романишин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Романишин Петр Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романишин Петр Романович

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
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