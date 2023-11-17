Евфимия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Романишин Петр Романович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Романишин Петр Романович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Романишин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Романишин Петр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно