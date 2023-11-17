Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисия Петровна

Анисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Романишин Петр Романович

Мать: Евдокия Емельянова

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Борщев Петр Гавриилович

Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Старовойтова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Борщев Стефан Петрович

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Борщев Тихон Петрович

Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close