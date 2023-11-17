Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Романишин Петр Романович
Мать: Евдокия Емельянова
Бракосочетание
24.01.1896
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Старовойтова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Борщев Петр Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно