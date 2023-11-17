Старовойтова (Борщева) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Борщев Петр Гавриилович
Мать: Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Старовойтов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Старовойтов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Старовойтов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1937
Сын: Старовойтов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1999