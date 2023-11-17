Старовойтова (Борщева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтова (Борщева) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Борщев Петр Гавриилович

Мать: Анисия Петровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Старовойтов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Старовойтов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Старовойтов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Старовойтов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Старовойтов Михаил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1999
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