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Дерюгин Яков Кузьмич

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1810

Дата смерти

17.09.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Дерюгин Кузьма

Мать: Дерюгина Мать Федора Кузьмича

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дерюгин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1860

Сын: Дерюгин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1861

Сын: Дерюгин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюгина Софья Тимофеевна

Смерть
17.09.1866
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от холеры
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