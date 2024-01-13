Дерюгин Яков Кузьмич
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1810
Дата смерти17.09.1866
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Дерюгин Кузьма
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дерюгин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1861
Сын: Дерюгин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюгин Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Дерюгина Софья Тимофеевна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1866
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от холеры