Дерюгина Софья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дерюгин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1861
Сын: Дерюгин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюгин Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дерюгин Яков Кузьмич
Смерть
Неизвестно