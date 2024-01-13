Дерюгина Софья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина Софья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дерюгин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1860

Сын: Дерюгин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1861

Сын: Дерюгин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Дерюгин Яков Кузьмич

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерюгин Яков Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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