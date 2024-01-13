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Дерюгин Василий Яковлевич

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1838

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дерюгин Яков Кузьмич

Мать: Дерюгина Софья Тимофеевна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
27.10.1869

Жена: Дерюгина Марья Наумовна

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
До 1886
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