Дерюгин Василий Яковлевич
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1838
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Дерюгин Яков Кузьмич
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
27.10.1869
Жена: Дерюгина Марья Наумовна
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
До 1886