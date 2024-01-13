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Дерюгина Марья Наумовна

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
27.10.1869

Муж: Дерюгин Василий Яковлевич

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
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