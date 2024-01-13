Дерюгина Мать Федора Кузьмича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение ребёнка
1810
Сын: Дерюгин Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма
Смерть
Неизвестно