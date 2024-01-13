Дерюгина Мать Федора Кузьмича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина Мать Федора Кузьмича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дерюгин Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Дерюгин Кузьма

Смерть
Неизвестно
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