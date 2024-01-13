Дерюгин Василий Кузьмич
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дерюгин Кузьма
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1869
Сын: Дерюгин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дерюгина Жена Василия Кузьмича
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно