Дерюгин Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерюгин Василий Кузьмич

Дерюгин Василий Кузьмич

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дерюгин Кузьма

Мать: Дерюгина Мать Федора Кузьмича

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1869

Сын: Дерюгин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дерюгина Жена Василия Кузьмича

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюгина Жена Василия Кузьмича

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close