Дерюгин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгин Кузьма

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дерюгин Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Дерюгина Мать Федора Кузьмича

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Дерюгина Мать Федора Кузьмича

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Дерюгина Мать Федора Кузьмича

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Дерюгина Мать Федора Кузьмича

Смерть
Неизвестно
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