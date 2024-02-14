Федосов Прокопий Минаевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Дата рождения26.02.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1857
Рождение ребёнка
14.02.1858
Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)
Рождение ребёнка
09.11.1859
Сын: Федосов Федор
Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна
Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)
Рождение ребёнка
17.08.1863
Дочь: (Федосова) Васса Прокопьевна
Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)
Рождение ребёнка
20.11.1865
Дочь: (Федосова) Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)
Рождение ребёнка
17.01.1869
Рождение ребёнка
01.04.1874
Сын: Федосов Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)
Рождение ребёнка
19.02.1877
Рождение ребёнка
14.10.1881
Дочь: Быкова (Федосова) Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)
Смерть
Неизвестно