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Федосов Прокопий Минаевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии

Дата рождения

26.02.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1838

Отец: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Мать: Федосова (Прошина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Афанасий Прокопьевич

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова (Федосов) Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Бракосочетание
13.01.1857

Жена: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
14.02.1858

Сын: Федосов Павел Минаевич

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
09.11.1859

Сын: Федосов Федор

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Севостьянова (Федосова) Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
17.08.1863

Дочь: (Федосова) Васса Прокопьевна

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
20.11.1865

Дочь: (Федосова) Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
17.01.1869

Сын: Федосов Афанасий Прокопьевич

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
01.04.1874

Сын: Федосов Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Федосов Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Рождение ребёнка
14.10.1881

Дочь: Быкова (Федосова) Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Смерть
Неизвестно

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