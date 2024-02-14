Быкова (Федосова) Параскева Прокопьевна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения14.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1881
Бракосочетание
10.11.1904
Рождение ребёнка
18.09.1909
Отец ребёнка: Быков Василий Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: (Быкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно