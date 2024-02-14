Быкова (Федосова) Параскева Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Федосова) Параскева Прокопьевна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

14.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1881

Отец: Федосов Прокопий Минаевич

Мать: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Быков Василий Петрович

Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Быков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: (Быкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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