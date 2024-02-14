Федосов Афанасий Прокопьевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения17.01.1869
Дата смерти04.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1869
Бракосочетание
14.10.1888
Рождение ребёнка
25.02.1891
Сын: Федосов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1891
Дочь: (Федосова) Марта Афанасьевна
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Федосов Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
13.08.1897
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1899
Сын: Федосов Иоанн Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1906
Сын: Федосов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна
Смерть
04.01.1907
Причина смерти: от тифа