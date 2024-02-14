Федосов Афанасий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосов Афанасий Прокопьевич

Федосов Афанасий Прокопьевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

17.01.1869

Дата смерти

04.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1869

Отец: Федосов Прокопий Минаевич

Мать: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Бракосочетание
14.10.1888

Жена: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1891

Сын: Федосов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: (Федосова) Марта Афанасьевна

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Федосов Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
13.08.1897

Сын: Федосов Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1899

Сын: Федосов Иоанн Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
29.09.1906

Сын: Федосов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Смерть
04.01.1907
Причина смерти: от тифа

Мы используем куки для улучшения работы сайта.