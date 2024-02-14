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Федосов Павел Минаевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

14.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1858

Отец: Федосов Прокопий Минаевич

Мать: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Бракосочетание
04.10.1876

Жена: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
22.09.1877

Сын: Федосов Иван

Мать ребёнка: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
30.03.1889

Сын: Федосов Иван

Мать ребёнка: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
04.05.1894

Сын: Федосов Иван

Мать ребёнка: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
03.09.1895

Сын: Федосов Иосиф

Мать ребёнка: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
09.12.1897

Дочь: (Федосова) Анастасия

Мать ребёнка: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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