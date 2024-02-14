Федосов Павел Минаевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения14.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1858
Бракосочетание
04.10.1876
Рождение ребёнка
22.09.1877
Рождение ребёнка
30.03.1889
Рождение ребёнка
04.05.1894
Рождение ребёнка
03.09.1895
Сын: Федосов Иосиф
Мать ребёнка: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
09.12.1897
Дочь: (Федосова) Анастасия
Мать ребёнка: Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно