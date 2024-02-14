Федосов Никита Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874
Бракосочетание
23.10.1892
Рождение ребёнка
20.04.1894
Дочь: (Федосова) Александра Никитична
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Федосов Семён (Семеон) Никитьевич
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1900
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Федосов Никифор Никитьевич
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1913
Дочь: Тевс (Федосова) Антонина Никитична
Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно