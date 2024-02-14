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Федосов Никита Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874

Отец: Федосов Прокопий Минаевич

Мать: Федосова (Дикарева) Пелагея Дионисовна (Денисовна)

Бракосочетание
23.10.1892

Жена: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1894

Дочь: (Федосова) Александра Никитична

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Федосов Семён (Семеон) Никитьевич

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: Бычкова (Федосова) Елена Никитична (Акилина Никитовна)

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Федосов Никифор Никитьевич

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1913

Дочь: Тевс (Федосова) Антонина Никитична

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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