Федосова (Прошина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти17.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1838
Сын: Федосов Прокопий Минаевич
Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Рождение ребёнка
21.11.1843
Дочь: Курлаева (Федосова) Екатерина Минаевна
Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Рождение ребёнка
14.07.1848
Дочь: Медведева (Федосова) Марина Минаевна
Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Рождение ребёнка
26.10.1851
Дочь: (Федосова) Параскева Минаевна
Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Рождение ребёнка
11.04.1853
Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Рождение ребёнка
14.03.1855
Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович
Смерть
17.11.1855
Похороны
Неизвестно