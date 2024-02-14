Федосова (Прошина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Прошина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

17.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1838

Сын: Федосов Прокопий Минаевич

Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Рождение ребёнка
21.11.1843

Дочь: Курлаева (Федосова) Екатерина Минаевна

Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федосов Роман Минаевич

Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Рождение ребёнка
14.07.1848

Дочь: Медведева (Федосова) Марина Минаевна

Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Рождение ребёнка
26.10.1851

Дочь: (Федосова) Параскева Минаевна

Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Рождение ребёнка
11.04.1853

Сын: Федосов Василий Минаевич

Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Рождение ребёнка
14.03.1855

Сын: Федосов Алексей Минаевич

Отец ребёнка: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Смерть
17.11.1855
Похороны
Неизвестно

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