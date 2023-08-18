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Стрельцов Ефрем Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Стрельцов Михаил

Мать: Стрельцова ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Калинко Валентина

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна

Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
25.04.1924

Сын: Стрельцов Николай Ефремович

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна

Рождение ребёнка
17.10.1925

Дочь: Натальина Вера Ефремовна

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна

Красноярово, Мазановский муниципальный район, Амурская область
В свидетельстве о рождении ошибочно указан 1924 год
Рождение ребёнка
04.03.1928

Дочь: Титова Галина

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна

Рождение ребёнка
14.06.1931

Дочь: Андросова Лидия

Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна

Амурская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Мария Елисеевна

Похороны
1948
Токур, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1948
Токур, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Болезнь
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