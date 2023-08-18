Стрельцов Ефрем Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Стрельцов Михаил
Мать: Стрельцова ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Калинко Валентина
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна
Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
25.04.1924
Сын: Стрельцов Николай Ефремович
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна
Рождение ребёнка
17.10.1925
Дочь: Натальина Вера Ефремовна
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна
Красноярово, Мазановский муниципальный район, Амурская область
В свидетельстве о рождении ошибочно указан 1924 год
Рождение ребёнка
04.03.1928
Дочь: Титова Галина
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна
Рождение ребёнка
14.06.1931
Дочь: Андросова Лидия
Мать ребёнка: Стрельцова Мария Елисеевна
Амурская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1948
Смерть
1948
Причина смерти: Болезнь