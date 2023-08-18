Стрельцова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белозерова (Стрельцова) Полина

Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Стрельцов Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Савельевич

В справке о смерти в графе -возраст-исполнилось 63 лет. Год рождения получился расчетным путем
Рождение ребёнка
1895

Сын: Стрельцов Андрей

Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Савельевич

Смерть
Неизвестно

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