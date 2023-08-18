Стрельцова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белозерова (Стрельцова) Полина
Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Стрельцов Ефрем Михайлович
Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Савельевич
В справке о смерти в графе -возраст-исполнилось 63 лет. Год рождения получился расчетным путем
Рождение ребёнка
1895
Сын: Стрельцов Андрей
Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Савельевич
Смерть
Неизвестно