Андросова (Стрельцова) Лидия
Место рожденияАмурская область, Россия
Дата рождения14.06.1931
Дата смерти20.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1931
Бракосочетание
1951
Муж: Андросов Петр
Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Андросов Анатопий
Отец ребёнка: Андросов Петр
Рождение ребёнка
04.03.1954
Сын: Андросов Владимир
Отец ребёнка: Андросов Петр
Рождение ребёнка
19.08.1957
Сын: Андросов Сергей
Отец ребёнка: Андросов Петр
Рождение ребёнка
04.08.1966
Дочь: Вейтенец (Андросова) Марина
Отец ребёнка: Андросов Петр
Смерть
20.04.2016
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
22.04.2016