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Андросова (Стрельцова) Лидия

Место рождения

Амурская область, Россия

Дата рождения

14.06.1931

Дата смерти

20.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1931

Отец: Стрельцов Ефрем Михайлович

Мать: Стрельцова (Кулик) Мария Елисеевна

Бракосочетание
1951

Муж: Андросов Петр

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Андросов Анатопий

Отец ребёнка: Андросов Петр

Рождение ребёнка
04.03.1954

Сын: Андросов Владимир

Отец ребёнка: Андросов Петр

Рождение ребёнка
19.08.1957

Сын: Андросов Сергей

Отец ребёнка: Андросов Петр

Рождение ребёнка
04.08.1966

Дочь: Вейтенец (Андросова) Марина

Отец ребёнка: Андросов Петр

Смерть
20.04.2016
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
22.04.2016

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