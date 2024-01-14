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Стрельцов Михаил Савельевич

Место рождения

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.11.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1859 ст.

Отец: Стрельцов (Стрелец) Савелий Данилович

Мать: Стрельцова (Тараненко) Дарья Яковлевна

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Запись о рождении Фамилия Стрельцов Имя Михаил Отчество Савельевич 06.11.1859 Сведения о родителях Стрельцов Савелий Данилов; Дарья Яковлева Восприемники Сухоносов Иван Корнеев; Тюрина Мария Яковлевн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белозерова (Стрельцова) Полина

Мать ребёнка: Стрельцова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова ?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Стрельцов Ефрем Михайлович

Мать ребёнка: Стрельцова ?

В справке о смерти в графе -возраст-исполнилось 63 лет. Год рождения получился расчетным путем
Рождение ребёнка
1895

Сын: Стрельцов Андрей

Мать ребёнка: Стрельцова ?

Смерть
Неизвестно

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