Стрельцов Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.11.1859 ст.
Запись о рождении Фамилия Стрельцов Имя Михаил Отчество Савельевич 06.11.1859 Сведения о родителях Стрельцов Савелий Данилов; Дарья Яковлева Восприемники Сухоносов Иван Корнеев; Тюрина Мария Яковлевн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белозерова (Стрельцова) Полина
Мать ребёнка: Стрельцова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова ?
Рождение ребёнка
1885
Сын: Стрельцов Ефрем Михайлович
Мать ребёнка: Стрельцова ?
В справке о смерти в графе -возраст-исполнилось 63 лет. Год рождения получился расчетным путем
Рождение ребёнка
1895
Сын: Стрельцов Андрей
Мать ребёнка: Стрельцова ?
Смерть
Неизвестно